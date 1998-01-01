Фантастический пируэт в воздухе совершил водитель BMW в Словакии. Момент аварии попал на видео, которое выложила в интернет полиция Словакии. ДТП произошло около пяти утра 20 декабря на въезде в тоннель Борик недалеко от словацкого города Попрад.

Как видно на записи, машина на полном ходу врезалась в ограждение, взлетела в воздух, зацепила свод тоннеля, перевернулась и приземлилась на четыре колеса уже в тоннеле.

Это сложно представить, но водитель, который был в автомобиле один, судя по сообщению полицейских, не пострадал. При этом тест на алкоголь показал, что 44-летний мужчина был абсолютно трезв.

Ранее Пятый канал рассказывал о аварии в тоннеле под Петербургом, которая закончилась трагически — автоцистерна врезалась в леса, на которых находились рабочие. Двое из них погибли на месте, третьего увезли в больницу.