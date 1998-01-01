На МКС в католическое Рождество будет работать только российский космонавт

Экипаж МКС готовится отпраздновать католическое Рождество. Как сообщили в NASA, у астронавтов из США и Канады Энн Макклейн и Давида Сен-Жака 25 декабря будет выходным днем. Им предстоят только обязательные физические упражнения, а от сбора образцов слюны и крови в рамках проводимых на МКС экспериментов они будут освобождены. А вот россиянину Олегу Кононенко отдыхать не придется. Правда, по словам представителя NASA Дэниела Хуота, ему в этот день предстоит «минимальный объем работ», сообщает РИА Новости.

И, естественно, всех троих ждет праздничное застолье. В меню, как уже сообщал Пятый канал, — копченая идейка, зеленые бобы с грибами или картошкой, любимые американцами макароны с сыром и картошка с кукурузой, запеченные под сырным соусом, а десерт — хлебный пудинг, батат в сахарной глазури и клубника. Но станцию отправлено также печенье с набором разноцветной глазури, которой астронавты смогут сами его украсить.

Что касается рождественских подарков, то в NASA сказали, что не в курсе планов членов экипажа.

— Мы не знаем, брали ли они с собой подарки для коллег, поскольку личный багаж членов экипажа остается их личным, — сообщил Хуот.

А вот новогодние праздники весь экипаж будет работать, в отличие от землян. Космонавтам нужно будет загрузить пристыкованный к МКС грузовой корабль Dragon, который вернется на Землю в начале года. Однако в NASA отметили, что за каждый отработанный праздничный день членам экипажа полагается «отгул».

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, какие традицина существуют на МКС в Новый год. По его словам, обычно на этот праздник все собираются в российском сегменте станции.