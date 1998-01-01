Производитель Superjet 100 может разорвать сотрудничество с ирландской CityJet

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производящие Superjet-100 могут прекратить сотрудничество с ирландской авиакомпанией CityJet. Об этом сообщил в пятницу, 21 декабря, президент ГСС Александр Рубцов.

По его словам, ирландская компания поменяла бизнес-модель, ушла от программы полетов в Лондон-сити и перешла на программу «мокрого лизинга» с авиакомпанией Brussels Airlines. Возможно, контракт будет диверсифицирован, но окончательно это станет ясно в начале 2019 года.

— Мы исходим из того что CityJet — это хорошая история… Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить, — цитирует Александра Рубцова ТАСС.

По данным агентства, ранее авиакомпания Brussels Airlines отказалась от самолетов Superjet-100, которая брала в субаренду у CityJet.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вызвал большой интерес на авиасалоне в Бахрейне в ноябре 2018 года.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в постсоветской России. Его производство началось в 2011 году.