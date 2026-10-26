Экономист Борисова: неделя детского отдыха обойдётся от 4050 до 13050 рублей

Если подойти к планированию бюджета рационально, то неделя осенних каникул с ребенком может стать бюджетным развлечением для всей семьи. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Эксперт посоветовала родителям еще до начала школьных каникул составить план отдыха. В нем нужно указать дату, тип развлечения и стоимость досуга.

По словам Ольги Борисовой, цена на билет в кино в крупном городе составит в среднем 650-800 рублей. При этом стоимость посещения музеев сильно разнится. Так, в «классических» культурных учреждениях за детский билет придется отдать около 400 рублей, а за взрослый — порядка 600. Также можно записать школьника на тематические мастер-классы. Стоимость подобных мероприятий начинается от 1,5 тысячи рублей, добавила собеседница издания.

Еще один полезный совет разнообразить досуг ребенка на школьных каникулах — домашние развлечения. Ольга Борисова призвала не забывать про настольные игры, которые могут лежать без дела в ящике. Благодаря им школьник сможет отвлечься от гаджетов.

«Итого расходы составят 4050 рублей за три мероприятия. Остальные два дня следует посвятить настольным играм», — сказала Ольга Борисова.

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