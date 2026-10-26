Бывшая выложила видео с убийством голубей: в Ачинске разыскивают живодеров

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 16 0

Сотрудники МВД Красноярского края начали проверку после публикаций о жестоком обращении с птицами и устанавливают личности молодых людей.

В Ачинске молодые люди убивают голубей — что известно

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В Ачинске живодеры убивают голубей и снимают это на видео

В городе Ачинск Красноярского края молодые люди жестоко расправляются с голубями и снимают весь процесс на видео. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикации о возможном жестоком обращении с птицами. Полицейские уже приступили к проверке. Личности живодеров устанавливаются.

«Сообщений по данному факту в ОВД не поступало», — отметили в ведомстве.

По информации 5-tv.ru, в Ачинске два молодых человека ловят на улице голубей, после чего издеваются над ними и убивают. Свои действия живодеры снимают на камеру. Подобные видео сопровождаются нецензурными выражениями. Жестокие кадры слила в сеть бывшая возлюбленная одного из парней.

Ранее неизвестный отрубил голову морскому льву. Ужасную находку — обезглавленное тело млекопитающего — обнаружили на пляже в Калифорнии. Предполагается, что живодер изуродовал мертвого льва. Бездыханное животное могло вынести на берег, после чего его нашел неизвестный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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