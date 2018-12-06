«Модный приговор»: Блогеру в Таиланде грозит пять лет тюрьмы за критику платья

Блогеру Ванчалеоме Йамнепнпхол грозит тюремный срок за оскорбление платья, созданного дочерью короля Рамы X — Сириваннавари Нариратана. Как сообщает The Guardian, девушка написала в Facebook пост, в котором назвала творение монаршей особы «безобразным».

Пост блогера молниеносно распространился по сети. Запись очень не понравилась бизнесмену Китъянут Чайосбуранато: он заявил, что негативное мнение Йамнепнпхол влияет на репутацию Таиланда и обратился в полицию. Стражи порядка охарактеризовали этот инцидент как преступление в технологической сфере.

Сразу после этого блогер удалила запись и принесла извинения. Она заявила, что не хотела никого оскорблять и сожалеет о произошедшем, сообщают журналисты.

В случае, если автора критического поста признают виновной, ей может грозить лишение свободы сроком на пять лет и множество штрафов за распространение ложной информации.

Принцесса разработала дизайн голубого платья для участницы конкурса «Мисс Вселенная -2018» от Таиланда Софиды Канчанарин. В нем девушке удалось пробиться в ТОП-10 красавиц, сражавшихся за корону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ning Sophida (@ningsophidaa) 5 Дек 2018 в 5:01 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о визите принцессы Таиланда в Петербург.