Отопительный сезон в Москве могут начать на две недели позже из-за теплой осени

Тишковец: отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени

Отопительный сезон в Москве может начаться на одну-две недели позже обычного — примерно с 15 по 20 октября. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Причиной он назвал теплую осень: в октябре ожидается температура на полтора-два градуса выше климатической нормы.

По словам синоптика, «коммунальная осень» наступает, когда среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Обычно это происходит в Москве с 5 октября.

«Ключевой критерий — не разовое похолодание, а устойчивая тенденция», — пояснил Тишковец.

Решение принимают местные власти: как только пятидневный порог пройден, отопление должны запустить не позднее следующего дня.

Ранее 5-tv.ru советовал осмотреть отопительную систему и саму квартиру до наступления холодов. Даже при исправном отоплении часть тепла может уходить через окна, двери и другие места, незаметные летом.

Окна и входную дверь следует проверить на сквозняки и изношенные уплотнители. Часто достаточно заменить резинку, а не всю конструкцию. Также важно освободить батареи от мебели и плотных штор, чтобы тепло распространялось свободно. При этом не стоит закрывать вентиляцию ради сохранения тепла — воздухообмен в доме необходим.

Также 5-tv.ru объяснял, куда жаловаться на холодные батареи. После наступления подходящей погоды коммунальщики должны начать подачу тепла: сначала отопление включают в больницах, школах и детсадах, затем в жилых домах, а после — на промышленных объектах. Если батареи остаются холодными, до жалоб и перерасчета при неполадках стоит проверить терморегуляторы и возможное завоздушивание.

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