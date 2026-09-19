Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых

Следователи по-прежнему придерживаются варианта с несчастным случаем.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева
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РИА Новости: поисковики не исключают версию о нападении медведя Усольцевых
На бесследно исчезнувшую год назад семью Усольцевых мог напасть медведь. Об этом РИА Новости сказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Как пояснили эксперты, за время поисков Усольцевых версия о нападении диких животных, в том числе медведя, не исключалась, однако найти подтверждений этому не удалось. В той местности, где пропали Усольцевы, не раз видели опасных хищников. Но встреча медведя с человеком никогда не проходит бесследно.
В центре добавили, в этом случае должны были остаться хоть какие-то косвенные признаки: кусок одежды, личные вещи или другие маркеры.
«Пока ничего подобного обнаружить не удалось», — резюмировали поисковики.
Усольцевы — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали без вести 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Они направлялись к горе Буратинка. Поход должен был продлиться не дольше двух дней. Однако спустя время пропавшие так и не вышли на связь с близкими. Те забили тревогу.
Позднее машину семьи нашли на окраине населенного пункта Кутурчин. При этом самих пропавших обнаружить не удалось. Сперва эксперты допускали версию нападения диких животных, однако сейчас приоритетным остается вариант с несчастным случаем. Весной 2026-го поиски Усольцевых возобновили. Тем не менее обнаружить новые зацепки до сих пор не удалось.
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