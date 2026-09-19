Все решено: Сергей Пенкин наказал похоронить его не в Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Последним домом артиста станет его малая родина.

Где Сергей Пенкин хочет быть похоронен после смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Сергей Пенкин хочет, чтобы после смерти его похоронили в Пензе

Заслуженный артист России Сергей Пенкин хочет, чтобы после смерти его похоронили в Пензе. Об этом артист рассказал в интервью журналисту Антону Привольнову.

Исполнитель также пояснил, почему в качестве последнего пристанища рассматривает не Москву, где прошла большая часть его карьеры, а свою малую родину — Пензу.

«Я там (в Пензе. — Прим.ред.) построил храм в память о маме с папой и хочу (чтобы меня там похоронили. — Прим.ред.). В Пензе я буду один, а в Москве и так артистов много», — сказал певец.

В 2026 Сергей Пенкин отметил 65-летие. Несмотря на возраст, уходить на заслуженный отдых артист не планирует. Он продолжает выступать и устраивать грандиозные концерты.

Кроме того, в беседе с Антоном Привольным Сергей Пенкин признался, что не может представить свою жизнь без сцены. По его мнению, самое страшное, что может произойти с исполнителем — невозможность заниматься любимым делом, петь.

Сергей Пенкин не единственный артист, кто заранее думает, как и где будут проходить его похороны. Прежде экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что давно задумывается о собственном месте на кладбище.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:46
Все решено: Сергей Пенкин наказал похоронить его не в Москве
8:23
Вот и лето прошло: первый снег выпал в Амурской области
8:08
Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых
7:53
Отопительный сезон в Москве могут начать на две недели позже из-за теплой осени
7:35
МВД предупреждает: под видом рекламы в онлайн-играх скрываются вирусы
7:25
Пострадавший при утечке хладагента на судне «Калтан» моряк скончался в больнице

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Дочь Киркорова Алла Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»
Мошенница с сайта знакомств выманила у москвича 320 тысяч рублей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен