Вот и лето прошло: первый снег выпал в Амурской области

Первый снег выпал в Амурской области

На Дальнем Востоке выпал первый снег. Жители Амурской области в социальных сетях делятся кадрами слегка заснеженных улиц.

На видео и фото, которые публикуют россияне, видно, как деревья, которые еще не успели сбросить желтую листву, припорошило белыми хлопьями. Похожий «наряд» примерил и зеленый газон у детской площадки в одном из многоквартирных домов.

МЧС по Амурской области порекомендовало жителям региона во время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а рыбакам и охотникам — не выходить в лес и на речку.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал жителей Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также Сибири о том, что к ним зима может прийти раньше обычного. Согласно предварительному расчету специалиста, первый снег в этих областях выпадет в конце сентября. Однако он практически сразу растает. Стабильный снежный покров в Центральной России может установиться лишь ближе к Новому году. При этом зима 2026–2027 готовит много сюрпризов. По словам метеорологов, погода будет переменчивой.

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