«Идеал!»: В соцсетях восхищены снимком полностью обнаженной 19-летней Мадонны

Певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографию из своей юности, на которой она запечатлена абсолютно обнаженной. Интимные места артистки прикрывают только тень и надпись маркером поверх снимка. В подписи к кадру Мадонна рассказала, что в то время ей было всего 19 лет, и она позировала для школ живописи за деньги. Примечательно, что за два дня фото собрало почти 600 тысяч «лайков».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 19 Дек 2018 в 12:51 PST

— Это идеал! Не видел более прекрасного тела! — написал в комментариях к публикации один из поклонников певицы.

Ранее Пятый канал сообщал, что британская супермодель Аманда Казалет обвинила Мадонну в сексуальных домогательствах, заявив, что после того, как она приняла участие в съемках клипа на песню Justify My Love, певица якобы преследовала ее в течение двух лет.