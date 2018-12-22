Сын Эдгарда Запашного «отжал мобилу» у Стивена Сигала

Российский дрессировщик из знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный опубликовал в Instagram фотографию с годовалым сыном Даниэлем. На снимке малыш сидит на руках у американского актера, который в 2016 году получил российское гражданство, и недавно был назначен на пост спецпредставителя МИД России Стивена Сигала.

— А ты когда-нибудь сидел на руках у Стивена Сигала, да еще и звонил по его же телефону? — подписал кадр Запашный, шутливо добавив хештег #суперзвезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 22 Дек 2018 в 9:51 PST

— Вот что значит ребенок! Совершенно спокойно сидит на коленях звезды Голливуда… Малыш еще ничего не понимает ни в славе, ни в тщеславии, — написал в комментариях к публикации один из поклонников циркового артиста.

— Ну вот хоть новая эмоция у Сигала на лице — радость, — отметил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эдгард Запашный объяснил, почему он популярнее своего брата Аскольда.