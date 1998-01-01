Боец UFC подал в суд на Макгрегора за нападение на автобус с Нурмагомедовым

Боец UFC Майкл Кьеза подал в суд на ирландского коллегу Конора Макгрегора за нападение на автобус с действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Кьеза намерен доказать, что Макгрегор использовал апрельский инцидент ради финансовой выгоды, «прорекламировав» будущий поединок с россиянином.

Также он обвинил спортсмена в травме, которую получил, находясь в этом же автобусе. Боец считает, что теперь ирландец должен выплатить 50 миллионов долларов. Затем эти деньги распределятся между всеми потерпевшими в ходе нападения, заявил Майкл Кьеза.

Ранее Пятый канал публиковал видео нападения Конора Макгрегора на автобус с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке.