Боец UFC подал в суд на Макгрегора за нападение на автобус с Нурмагомедовым

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«Выходка» с нападением на автобус в Нью-Йорке была «рекламой» будущего боя с действующим чемпионом UFC в легком весе, уверен Майкл Кьеза.

Фото: Instagram @mikemav22

Боец UFC Майкл Кьеза подал в суд на ирландского коллегу Конора Макгрегора за нападение на автобус с действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Кьеза намерен доказать, что Макгрегор использовал апрельский инцидент ради финансовой выгоды, «прорекламировав» будущий поединок с россиянином.

Также он обвинил спортсмена в травме, которую получил, находясь в этом же автобусе. Боец считает, что теперь ирландец должен выплатить 50 миллионов долларов. Затем эти деньги распределятся между всеми потерпевшими в ходе нападения, заявил Майкл Кьеза.

Ранее Пятый канал публиковал видео нападения Конора Макгрегора на автобус с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке.

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