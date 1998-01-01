Овечкин стал Дедом Морозом и осчастливил клюшкой юного болельщика

Российский спортсмен и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в очередной раз осчастливил юного болельщика американской столичной команды.
После разгрома «Оттава Сенаторз» хоккеист подарил клюшку мальчику в свитере «Вашингтона». Александр ловко просунул клюшку через заградительное стекло на пути в раздевалку, чем привел в восторг не только ее нового обладателя, но и остальных присутствующих на арене.
Ovi Claus strikes again. pic.twitter.com/H8os8SJZQa— NHL GIFs (@NHLGIFs) 23 декабря 2018 г.
Во время матча Овечкин помог своему клубу одолеть соперников из Канады, отдав результативный пас. Встреча в Оттаве закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Ранее Пятый канал рассказывал о неописуемом восторге юного хоккеиста, которому также досталась клюшка «Ови».