Овечкин стал Дедом Морозом и осчастливил клюшкой юного болельщика

Российский спортсмен и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в очередной раз осчастливил юного болельщика американской столичной команды.

После разгрома «Оттава Сенаторз» хоккеист подарил клюшку мальчику в свитере «Вашингтона». Александр ловко просунул клюшку через заградительное стекло на пути в раздевалку, чем привел в восторг не только ее нового обладателя, но и остальных присутствующих на арене.

Во время матча Овечкин помог своему клубу одолеть соперников из Канады, отдав результативный пас. Встреча в Оттаве закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Ранее Пятый канал рассказывал о неописуемом восторге юного хоккеиста, которому также досталась клюшка «Ови».