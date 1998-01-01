Названы вероятные места начала Третьей мировой войны

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Американский военный аналитик назвал три самых «горячих» региона, в которых может произойти военное столкновение.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров — наиболее вероятные места для начала Третьей мировой войны. К такому выводу пришел профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли, обоснования он изложил в статье для журнала The National Interest.

Военный аналитик, что к войне в Южно-Китайском море может привести ухудшение отношений между Поднебесной и США. Сейчас они ведут только торговую войну, вводя экономические санкции. Если это будет продолжаться и дальше — реальной войны не избежать, считает эксперт.

Вторым потенциальным местом для начала военного конфликта Фарли назвал Украину. Профессор упомянул недавнюю провокацию в Керченском проливе и ближайшие президентские выборы, которые могут внести в ситуацию в стране неопределенность.

Еще одним источником вооруженного противостояния остается Персидский залив. Напряженность в регионе растет из-за противостояния США и Ирана.

И четвертое место — Корейский полуостров. Кажущееся снятие напряжения, по мнению эксперта, достаточно обманчиво. США и КНДР могут поссориться в любой момент.

Ранее Пятый канал публиковал рейтинг самых безопасных стран на случай Третьей мировой войны.

 

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