Уехать не получится? Поездка Лерчек в Китай сорвалась
После помилования блогер может свободно пересекать границу.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Третьяков: поездка Лерчек в Китай откладывается из-за потерянного загранпаспорта
Поездку блогера Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, отложили из-за потери загранпаспорта. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат интернет-звезды Константин Третьяков.
Семья Лерчек сейчас активно ищет ее загранпаспорт. Третьяков уточнил, что во время судебного разбирательства документ Чекалиной изъяли правоохранительные органы, и теперь нужно выяснить, в каком ведомстве он находится.
Также Третьяков рассказал, как обстоят дела с китайской клиникой, куда должна после помилования отправиться Лерчек. Он уточнил, что дата обследования, оговоренная с докторами ранее, уже прошла. Поэтому близкие блогера согласовывают новое время обследования.
«Это серьезный большой госпиталь, в котором свой график приема пациентов, план лечения. <…> Нужно согласовывать. Было окно, в которое они были готовы ее взять. Это все прошло по времени, это было начало ноября, поэтому сейчас эти даты надо актуализировать», — сказал Третьяков.
Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. В документе сказано, что решение принято в соответствии с принципами гуманности.
В июле 2026 года Лерчек приговорили к пяти годам условно и крупному штрафу за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием фальшивых документов. Во время судебного разбирательства у Чекалиной обнаружили рак. Блогер прошла химиотерапию. Меньше месяца назад ее состояние стало стремительно ухудшаться.
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