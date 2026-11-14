Уехать не получится? Поездка Лерчек в Китай сорвалась

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 182 0

После помилования блогер может свободно пересекать границу.

Почему Лерчек не может вылететь в Китай после помилования

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Третьяков: поездка Лерчек в Китай откладывается из-за потерянного загранпаспорта

Поездку блогера Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, отложили из-за потери загранпаспорта. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат интернет-звезды Константин Третьяков.

Семья Лерчек сейчас активно ищет ее загранпаспорт. Третьяков уточнил, что во время судебного разбирательства документ Чекалиной изъяли правоохранительные органы, и теперь нужно выяснить, в каком ведомстве он находится.

Также Третьяков рассказал, как обстоят дела с китайской клиникой, куда должна после помилования отправиться Лерчек. Он уточнил, что дата обследования, оговоренная с докторами ранее, уже прошла. Поэтому близкие блогера согласовывают новое время обследования.

«Это серьезный большой госпиталь, в котором свой график приема пациентов, план лечения. <…> Нужно согласовывать. Было окно, в которое они были готовы ее взять. Это все прошло по времени, это было начало ноября, поэтому сейчас эти даты надо актуализировать», — сказал Третьяков.

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. В документе сказано, что решение принято в соответствии с принципами гуманности.

В июле 2026 года Лерчек приговорили к пяти годам условно и крупному штрафу за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием фальшивых документов. Во время судебного разбирательства у Чекалиной обнаружили рак. Блогер прошла химиотерапию. Меньше месяца назад ее состояние стало стремительно ухудшаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
14 нояб
«Помилование индивидуально»: звездный адвокат объяснил судьбу Артема Чекалина
14 нояб
Лерчек плакала от счастья после решения Путина, но вскрылось страшное «но»
14 нояб
Песков объяснил, почему Путин помиловал Лерчек
14 нояб
Лерчек не придется платить штраф в 765 млн рублей после помилования
14 нояб
«В тяжелом состоянии»: что происходит с Лерчек после помилования
14 нояб
Заработает на своей трагедии? Лерчек может сорвать куш после помилования
14 нояб
Суд отказался рассматривать просьбу Лерчек о выезде на лечение
12 нояб
Лерчек просит помилования: защита раскрыла неожиданные подробности
12 нояб
Лерчек придется пойти на важный шаг ради помилования: что ей нужно сделать
12 нояб
Блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Лерчек со слезами на глазах вновь обратилась к Путину
13:23
«Помилование индивидуально»: звездный адвокат объяснил судьбу Артема Чекалина
13:19
«А это матушка»: братья Гаязовы раскрыли секрет своих сценических нарядов
13:03
Маэстро не одобрил: Квитатиани отложил премьеру песни после жесткого вердикта Павлиашвили
13:00
Триплекс, закаленное или обычное стекло: какие окна лучше для квартиры и частного дома
12:48
Лерчек плакала от счастья после решения Путина, но вскрылось страшное «но»

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Путин помиловал Лерчек
Залысины взяли свое: бывший Бородиной решился на пересадку волос
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео