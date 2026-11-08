Распашные, раздвижные или складные: какие двери выбрать для квартиры

Распашные, раздвижные, складные и роторные — межкомнатные двери различаются способом открывания. Одним нужно свободное место перед проемом, другие сдвигаются вдоль стены, прячутся в нишу или складываются.

Как выбрать дверь для небольшой комнаты, от чего зависит звукоизоляция и когда устанавливать скрытую коробку? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Какие межкомнатные двери помогают сэкономить пространство

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Привычные распашные двери подходят не для каждого помещения. В небольшой комнате важно учитывать, сколько свободного места потребуется для открывания створки. Поэтому существуют конструкции с другими механизмами.

Маятниковая дверь открывается в обе стороны;

Купе может двигаться вдоль стены или прятаться в нишу в проеме;

При роторной системе полотно перемещается в сторону и одновременно поворачивается вокруг своей оси;

Модель «книжка» при открывании складывается пополам, а «компакт» еще и прижимается к стене;

«Гармошка» работает по принципу одноименного музыкального инструмента;

Существуют также телескопические раздвижные двери, полотна которых заходят друг за друга. Главное преимущество таких механизмов — экономия места.

«Распашная дверь, какой бы она ни была, она съедает пространство впереди себя. То есть мы понимаем, что не поставить ни светильник, ни тумбочку», — говорит дизайнер интерьера Полина Лебедева.

Почему межкомнатная дверь пропускает шум и поможет ли порог

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Двери служат не только для разделения пространства. Еще одна важная функция — защита от шума. Но далеко не каждое полотно способно обеспечить хорошую звукоизоляцию.

Результат зависит от устройства самой двери, ее примыкания к полу и качества установки коробки. Даже небольшие щели могут заметно ухудшить защиту от посторонних звуков.

«Дверь может быть очень красивой, богатая дверь, но при закрывании остаются щели. Иногда это необходимо, то есть дверь имеет щель снизу, и это необходимость такая, но, к сожалению, для звукоизоляции это крайне пагубно», — говорит специалист по шумоизоляции Анна Сидорина.

Уменьшить зазор могут специальные пороги. Но перед их установкой лучше проконсультироваться с экспертами.

Не менее важно и внутреннее наполнение двери. Для защиты от шума используют сочетания материалов разной плотности. Например, волокнистые слои и тяжелую мембрану, которые могут располагаться в несколько слоев.

Скрытые, глянцевые и высокие: какие двери сейчас в моде

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В современных интерьерах востребованы двери скрытого монтажа и модели с узкими наличниками. Для лаконичного оформления выбирают полотна без молдингов и лишнего декора.

Но дверь необязательно должна быть незаметной. Иногда ее, напротив, делают одной из самых выразительных деталей помещения.

«Сейчас модно очень баклажановый цвет или вишневый, глубокий такой вишневый цвет. При этом еще добавляется к этому цвету, может быть, и глянцевость. Например, глянцевые двери с таким ярким цветом создают такой эффект игрушечного какого-то домика. Это интересно», — говорит Полина Лебедева.

Еще одна тенденция — высокие двери. Однако при выборе таких моделей нужно учитывать не только их внешний вид, но и вес полотна. От этого зависит количество петель.

«Когда выбираете двери, смотрите на количество петель. И если дверь тяжелая, это может быть и пять, и четыре петли. И самое главное здесь — не экономить», — советует архитектор-дизайнер Лилия Ханова.

Особого внимания требуют двери скрытого монтажа. Они выглядят лаконично, но ошибки при установке могут испортить весь результат. Именно с такой проблемой столкнулась семья, решившая самостоятельно сделать ремонт.

Скрытые двери супруги тоже решили установить своими силами. С задачей справились, но нарушили порядок работ.

Сначала они зашпаклевали стены и только потом приступили к установке дверной коробки. В результате вокруг конструкции осталась видна монтажная пена.

«Изначально мы должны были поставить коробку, установить все это, зашпаклевать вровень и только потом уже ставить дверь. Но мы об этом не подумали, мы очень сильно торопились с ремонтом, поэтому сначала все прошпаклевали, все сделали, оставили четкий проем под дверь и только потом уже стали ставить коробку. Поэтому у нас вот сейчас все в пене, ее видно», — говорит блогер Марина Велитченко.

Теперь супругам придется выровнять поверхность и только после этого покрасить полотно.

По словам Лилии Хановой, скрытые двери относятся к самым сложным в установке. Их коробку необходимо монтировать еще на этапе черновых работ, а в некоторых случаях требуется дополнительно усилить конструкцию перегородки.

«Сложнее всего монтировать двери, монтаж которых необходимо произвести на этапе черновых работ. Это двери скрытого монтажа, это двери, которые требуют дополнительной конструкции, усиления конструкции», — объясняет специалист.

Но даже профессиональная установка и высокая стоимость конструкции не гарантируют отсутствия проблем при эксплуатации. Иногда причиной неприятностей становится не само полотно, а механизм, отвечающий за его работу.

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Елена Лысова заказала дорогую дверь в крупной компании. Конструкция обошлась более чем в 300 тысяч рублей, однако вскоре возникли проблемы.

Сначала сломался доводчик. После этого выяснилось, что без него створка не остается закрытой. Хозяйке пришлось искать способы самостоятельно удерживать дверь.

«Дверь за более чем 300 тысяч рублей я закрывала на тряпочку. Мне приходилось сверху плотную тряпочку класть и ее закрывать, чтобы она банально просто не распахивалась. Либо же на защелку. Но последней каплей было то, что, когда я закрыла на защелку, я просто не смогла ее открыть», — рассказывает Елена Лысова.

В компании постоянно откладывали ремонт. Ситуация изменилась после того, как Елена рассказала о проблеме в социальных сетях. В организации нашли необходимый доводчик и пообещали полностью заменить дверь до зимы.

Какие детали помогут защитить двери, стены и пальцы детей

Даже правильно установленная дверь может доставлять неудобства, если при открывании постоянно ударяется о стену. Избежать этого поможет специальный стопор.

Если хочется сохранить лаконичный вид интерьера, можно выбрать менее заметную выдвижную магнитную модель.

Отдельное внимание стоит уделить безопасности в доме, где есть маленькие дети. Для таких случаев стоит использовать защитные накладки. Они помогают уберечь пальцы от защемления дверью.