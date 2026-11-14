Собянин рассказал о новом детском саде в Чертанове Южном

Детский сад на 150 мест построили на Дорожной улице неподалеку от Аннинского лесопарка. О завершении работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Здание на Дорожной улице рассчитано на шесть групп. В каждой из них обустроили раздевалки, игровые зоны с трансформируемыми перегородками, спальни и буфеты», — написал Собянин.

В детском саду оборудовали физкультурный и музыкальный залы. Для развивающих занятий предусмотрели отдельные кабинеты, в том числе помещения для работы с логопедом и психологом. Кроме того, в здании разместили медицинский блок.

Не меньше внимания уделили территории вокруг учреждения. Здесь появились газоны и цветники, высадили деревья и кустарники. Для прогулок и активного отдыха детей оборудовали шесть игровых площадок и отдельную спортивную зону.

«Рядом с детским садом расположены несколько остановок наземного городского транспорта, станции Красный Строитель МЦД-2, „Аннино“ и „Улица Академика Янгеля“ Серпуховско-Тимирязевской линии метро», — добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил о строительстве дошкольного учреждения на 270 мест в Даниловском районе Москвы. Трехэтажное здание возвели на улице Петра Кончаловского, неподалеку от станций метро «Технопарк» и «ЗИЛ».

Архитектурно детский сад напоминает жилой дом. Его фасады оформили в теплых коричневых оттенках и дополнили фронтонами. Внутри разместили 11 групп.

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