«Мой близкий друг»: Ушаков с болью высказался о смерти Дарчиева

Ушаков не смог сдержать эмоций, вспоминая умершего посла России в США

Помощник президента России Юрий Ушаков тяжело переживает смерть своего близкого друга, посла РФ в США Александра Дарчиева. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он признался, что ему трудно говорить об утрате человека, с которым его связывали многолетние дружеские и профессиональные отношения.

«Ну, это мой близкий друг, прекрасный человек. Профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы», — рассказал Ушаков.

По словам помощника президента, Дарчиев отличался исключительным профессионализмом и при этом никогда не стремился привлекать к себе лишнее внимание. Все порученные ему задачи дипломат выполнял спокойно, уверенно и качественно.

«Я думаю, что один из сильнейших российских специалистов по Америке, конечно. Несомненно, несомненно», — подчеркнул Ушаков.

Однако за словами о профессиональных заслугах стояла и личная боль. Завершая разговор, помощник президента вновь вспомнил о дружбе с дипломатом и признался, насколько тяжело ему говорить о произошедшем.

«Но мой близкий друг. Мне трудно говорить об этом», — произнес он.

Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет. О его смерти сообщило Министерство иностранных дел России. Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что причиной стало хроническое заболевание.

Дарчиев посвятил дипломатической службе более трех десятилетий. В разные годы он работал в российском посольстве в Вашингтоне, руководил департаментом Северной Америки МИД России, а с 2014 по 2021 год занимал пост посла РФ в Канаде.

В марте 2025 года дипломат возглавил российскую дипломатическую миссию в Соединенных Штатах. В МИД России его назвали выдающимся профессионалом, опытным руководителем и наставником для молодых коллег.

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