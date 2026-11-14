Захарова рассказала, что Дарчиев продолжал работать во время тяжелой болезни

Посол РФ в США Александр Дарчиев продолжал исполнять служебные обязанности, несмотря на хроническое заболевание. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

По словам Захаровой, Дарчиев был не просто опытным специалистом, но и наставником, который помогал начинающим дипломатам осваивать профессию. Он передавал знания, навыки и представление о том, каким должен быть человек на государственной службе.

«Он был настоящим наставником для огромного количества молодых дипломатов. Он вводил их в мир дипломатии, буквально помогая становиться как профессионалами, так и надежными товарищами и хорошими людьми», — отметила представитель МИД.

Захарова призналась, что запомнила Дарчиева как человека, полностью погруженного в работу и не жалевшего сил ради дипломатической службы.

«У меня было такое ощущение, что он действительно работает 24 часа в сутки», — рассказала Захарова.

Дипломат страдал хроническим заболеванием. Однако, по наблюдениям официального представителя МИД, он не позволял недугу помешать исполнению обязанностей и продолжал работать с прежней ответственностью.

«Ни разу, никогда он не пасовал перед этим недугом и всегда с честью, высокопрофессионально выполнял и свои обязанности, и свой долг. Это было настоящее служение», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Дарчиев оставил после себя целую школу. Его подход к работе, манера общения с коллегами и отношение к службе, по ее словам, будут передаваться следующим поколениям дипломатов.

О личной утрате рассказал и помощник президента России Юрий Ушаков. Он признался, что Дарчиев был его близким другом, поэтому говорить о его смерти особенно тяжело.

«Ну, это мой близкий друг, прекрасный человек. Профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы», — сказал Ушаков.

Александр Дарчиев посвятил дипломатической службе более трех десятилетий. Он работал в российском посольстве в Вашингтоне, руководил департаментом Северной Америки МИД России, а с 2014 по 2021 год занимал пост посла РФ в Канаде.

В марте 2025 года Дарчиев возглавил российскую дипломатическую миссию в США. Дипломат скончался 11 ноября в Москве. Ему было 66 лет.

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