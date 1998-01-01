Число жертв цунами в Индонезии превысило 160 человек

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 168 человек, еще 745 — ранены, тридцать — считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителе Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Мощное цунами обрушилось на западное побережье Индонезии вечером в субботу, 21 декабря. Первоначально сообщалось о 43 погибших, однако спустя несколько часов число жертв увеличилось почти в четыре раза. Среди жертв есть известные местные музыканты. Волна накрыла исполнителей прямо во время концерта.