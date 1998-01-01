Кучеров и Ковальчук стали главными звездами дня в НХЛ

Россияне Никита Кучеров и Илья Ковальчук стали первой и второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Форвард «Тамбы Бэй» забил одну шайбу и четырежды ассистировал партнером в матче с «Эдмонтоном» и впервые в заокеанской карьере набрал пять очков за игру. Клуб Кучерова одержал третью победу подряд.

Второй звездой вечера был признан нападающий «Лос-Анджеле Кингз» Илья Ковальчук. Россиянин вернулся на лед после травмы и стал автором двух шайб в игре с «Сан-Хосе», в том числе и решающей в овертайме.

Ранее Пятый канал рассказывал о победе «Вашингтона» во главе с Овечкиным.