Торговая война с Китаем может подпортить американцам Рождество

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Новый виток обмена импортными пошлинами обернется двукратным подорожанием китайских игрушек для американских оптовиков.

Фото: www.globallookpress.com

Уже к следующему Рождеству фигурки Бэтмена и Спайдермэна в США могут подорожать в два раза, если Пекин и Вашингтон не договорятся об отмене взаимных торговых пошлин, пишет RT.

Китай является мировым лидером по производству детских игрушек и настоящей мастерской Санта Клауса — на китайских фабриках производят около 85% детской продукции, которую продают в Штатах. Если Дональд Трамп и Си Цзинпинь не найдут консенсус в торговле, то уже к следующему Рождеству американским родителям придется тратить в два раза больше на подарки для детей. Введение пошлин на китайские игрушечные изделия обернется наценкой для оптовиков из США.

 Политика Трампа нацелена на то, чтобы помочь американцам, но это — палка о двух концах: она ударит и по Китаю, и по кошелькам американцев, — отмечают китайские производители.

Одно из главных препятствий для договора Китая и США — обвинения Поднебесной в похищении американской интеллектуальной собственности, которое озвучили в Белом доме.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании топ-менеджера китайской компании Huawei в Канаде по запросу США.

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