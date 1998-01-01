Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал американские компании за использование российских ракетных двигателей РД-180, при этом признав, что конструкция разработки НПО «Энергомаш» имени Глушко является блестящей.

— Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна, — написал Маск.

It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant — Elon Musk (@elonmusk) 22 декабря 2018 г.

Российские кислородно-керосиновые двигатели устанавливают на американские двухступенчатые ракеты среднего или тяжелого класса Atlas V, которые производят на совместном предприятии Lockheed Martin и Boeing.

Ранее Пятый канал публиковал видео падения ступени ракеты Falcon в океан.