Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал американские компании за использование российских ракетных двигателей РД-180, при этом признав, что конструкция разработки НПО «Энергомаш» имени Глушко является блестящей.

— Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна, — написал Маск.

It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant