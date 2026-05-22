Активисты из ЮАО отправили гуманитарный груз для полевых госпиталей в зоне СВО

Дарья Бруданова Журналист

В российской столице регулярно проводят мастер-классы, на которых жители города могут сделать маскировочные сети, а также другие вещи, необходимые для фронта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Столичные волонтеры движения «Садовники — Донбассу» отправили почти три тысячи тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на портале mos.ru.

Уточняется, что очередную гуманитарную помощь москвичи собрали непосредственно для полевых госпиталей.

Организация «Садовники — Донбассу» была создана в конце 2022-го. Через два года после этого волонтеры начали проводить специальные мастер-классы. На таких занятиях любой желающий может своими руками сделать вещи необходимые нашим военнослужащим на передовой. Среди них — тактические костюмы и маскировочные сети.

Движение «Садовники — Донбассу» объединяет ветеранские организации пяти районов Южного административного округа. В него входят муниципальные депутаты, многодетные семьи, а также общественные советники и служители храмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что волонтеры из Москвы готовят к отправке 1,5 тысячи тонны гуманитарной помощи в зону СВО. В нее вошли предметы личной гигиены, противодроновые одеяла и накидки, а также маскировочные сети. Груз доставят на передовую в июне.

