Активисты из ЮАО отправили гуманитарный груз для полевых госпиталей в зоне СВО

Столичные волонтеры движения «Садовники — Донбассу» отправили почти три тысячи тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на портале mos.ru.

Уточняется, что очередную гуманитарную помощь москвичи собрали непосредственно для полевых госпиталей.

Организация «Садовники — Донбассу» была создана в конце 2022-го. Через два года после этого волонтеры начали проводить специальные мастер-классы. На таких занятиях любой желающий может своими руками сделать вещи необходимые нашим военнослужащим на передовой. Среди них — тактические костюмы и маскировочные сети.

Движение «Садовники — Донбассу» объединяет ветеранские организации пяти районов Южного административного округа. В него входят муниципальные депутаты, многодетные семьи, а также общественные советники и служители храмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что волонтеры из Москвы готовят к отправке 1,5 тысячи тонны гуманитарной помощи в зону СВО. В нее вошли предметы личной гигиены, противодроновые одеяла и накидки, а также маскировочные сети. Груз доставят на передовую в июне.

