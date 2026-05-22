Глава Нацразведки США Тулси Габбард уходит в отставку

Светлана Стофорандова Журналист

Она покинет пост в конце июня.

Почему глава Нацразведки США уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. О решении покинуть пост она сообщила в официальном заявлении на имя американского лидера Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.

«К сожалению, я должна подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа Абрахама недавно была диагностирована чрезвычайно редкая форма рака костей», — пояснила она в своем обращении.

Тулси Габбард известна своей жесткой позицией по поводу внешней политики США. На протяжении многих лет она критиковала военную помощь Украине и выступала против прямого участия Вашингтона в этом конфликте.

Кроме того, она не раз называла политику экс-президента США Джо Байдена безумной, обвиняя бывшее руководство страны в намеренном провоцировании России. Габбард настаивала на том, что США должны добиваться немедленного прекращения огня и начала переговоров, а не тратить деньги на затяжную войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тулси Габбард опровергла утверждения о планах России захватить всю Украину и другие бывшие советские территории, назвав их ложью и пропагандой.

