Гниющие останки: браконьер обезглавливал оленей и подбрасывал их соседям

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Кровавая серия расправ над животными завершилась арестом охотника с запасом наркотиков.

Браконьер обезглавливал оленей и подбрасывал их соседям

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: браконьер обезглавливал оленей и подбрасывал их соседям

В американском штате Техас местный житель устроил массовую расправу над оленями, оставляя их обезглавленные туши на газонах перед домами соседей. Об этом сообщило New York Post.

По данным департамента парков и дикой природы региона, правонарушителем оказался 55-летний мужчина. Следствие установило, что мужчина на протяжении 11 месяцев — с осени 2024 года по лето 2025 года — терроризировал жителей холмистой местности Техаса.

Злоумышленник расстреливал белохвостых оленей из арбалета, находясь в своем автомобиле. После убийства он отрезал головы животных в качестве трофеев, а лишенные голов останки бросал гнить на частных территориях.

Масштабное расследование началось в июне 2025 года после того, как в жилых кварталах округов Комал и Хейс было обнаружено восемь мертвых оленей. В ходе осмотра мест происшествия инспекторы находили использованные арбалетные болты прямо на крыльцах и лужайках пострадавших.

В сентябре подозреваемый был схвачен. Обыск в доме задержанного позволил найти неопровержимые улики, связывающие его с многочисленными случаями незаконной охоты.

Выяснилось, что мужчина существенно превысил годовой лимит на отстрел, убив в округе Бексар на пять самцов больше разрешенного. Кроме того, правоохранители обнаружили в жилище браконьера почти шесть граммов запрещенных веществ.

Сейчас охотнику предъявлено в общей сложности 74 уголовных обвинения. Помимо незаконной добычи животных, ему инкриминируют охоту без согласия землевладельцев, стрельбу в ночное время и ведение огня с дорог общего пользования.

Особое внимание уделено факту нарушения этических и правовых норм: мужчина не забирал мясо убитых оленей, оставляя его портиться. К списку преступлений добавились тяжкие статьи за хранение наркотиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

22:53
Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку на колледж в Старобельске
22:45
Под обломками: мужчина забил сиделку кирпичом и спрятал тело в затопленном доме
22:44
Небензя заявил о помощи Запада ВСУ с разведданными и целенаведением
22:35
Небензя назвал теракт ВСУ в ЛНР военным преступлением
22:31
Красный Крест призвал защищать мирных жителей после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
22:30
Смертельный треугольник: мужчина убил партнера подруги за попытку ее изнасилования

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео