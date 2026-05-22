Гниющие останки: браконьер обезглавливал оленей и подбрасывал их соседям

New York Post: браконьер обезглавливал оленей и подбрасывал их соседям

В американском штате Техас местный житель устроил массовую расправу над оленями, оставляя их обезглавленные туши на газонах перед домами соседей. Об этом сообщило New York Post.

По данным департамента парков и дикой природы региона, правонарушителем оказался 55-летний мужчина. Следствие установило, что мужчина на протяжении 11 месяцев — с осени 2024 года по лето 2025 года — терроризировал жителей холмистой местности Техаса.

Злоумышленник расстреливал белохвостых оленей из арбалета, находясь в своем автомобиле. После убийства он отрезал головы животных в качестве трофеев, а лишенные голов останки бросал гнить на частных территориях.

Масштабное расследование началось в июне 2025 года после того, как в жилых кварталах округов Комал и Хейс было обнаружено восемь мертвых оленей. В ходе осмотра мест происшествия инспекторы находили использованные арбалетные болты прямо на крыльцах и лужайках пострадавших.

В сентябре подозреваемый был схвачен. Обыск в доме задержанного позволил найти неопровержимые улики, связывающие его с многочисленными случаями незаконной охоты.

Выяснилось, что мужчина существенно превысил годовой лимит на отстрел, убив в округе Бексар на пять самцов больше разрешенного. Кроме того, правоохранители обнаружили в жилище браконьера почти шесть граммов запрещенных веществ.

Сейчас охотнику предъявлено в общей сложности 74 уголовных обвинения. Помимо незаконной добычи животных, ему инкриминируют охоту без согласия землевладельцев, стрельбу в ночное время и ведение огня с дорог общего пользования.

Особое внимание уделено факту нарушения этических и правовых норм: мужчина не забирал мясо убитых оленей, оставляя его портиться. К списку преступлений добавились тяжкие статьи за хранение наркотиков.

