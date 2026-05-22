Словакия не будет отправлять военных на Украину даже после окончания конфликта

Светлана Стофорандова

Братислава при этом продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Словакия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи глав МИД государств — членов НАТО, которая прошла в шведском Хельсингборге.

«Должен также четко сказать, что мы готовы с точки зрения гарантий (безопасности. — Прим. ред.) помочь логистически с нашей территории, однако Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения», — сказал он.

Бланар также отметил, что позиция Словакии по отношению к Украине остается неизменной. Приоритетом для Братиславы по-прежнему является оказание гуманитарной помощи.

При этом МИД России заявил, что любые планы по размещению войск стран НАТО на Украине будут восприниматься как абсолютно неприемлемые и могут привести к серьезной эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Еврокомиссия (ЕК) и Украина завершили переговоры о кредите в 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, подписав меморандум о взаимопонимании. Первоначальный транш в размере 3,2 миллиарда евро планируется перечислить в середине июня.

