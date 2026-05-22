В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадали трое мужчин. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Три муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя», — говорится в публикации оперштаба.

Инцидент произошел неподалеку от хутора Красиво в Борисовском округе. После удара беспилотника пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. У всех врачи диагностировали акубаротравмы. По информации властей, необходимую медицинскую помощь мужчинам оказали на месте, однако от госпитализации они отказались.

Кроме того, в Грайворонском округе в селе Санково и самом Грайвороне после детонации беспилотников повреждены два легковых автомобиля. В селе Головчино FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. Также сообщается, что в селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал жилой дом.

