В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Ударам подверглись несколько муниципалитетов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадали трое мужчин. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
«Три муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя», — говорится в публикации оперштаба.
Инцидент произошел неподалеку от хутора Красиво в Борисовском округе. После удара беспилотника пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. У всех врачи диагностировали акубаротравмы. По информации властей, необходимую медицинскую помощь мужчинам оказали на месте, однако от госпитализации они отказались.
Кроме того, в Грайворонском округе в селе Санково и самом Грайвороне после детонации беспилотников повреждены два легковых автомобиля. В селе Головчино FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. Также сообщается, что в селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал жилой дом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера после удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.
