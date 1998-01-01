Путин реорганизовал Управление по обеспечению коституционных прав

Владимир Путин подписал указ о реорганизации Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
Согласно указу российского лидера, Управление будет выполнять еще одну задачу — обеспечивать деятельность президента РФ по вопросам государственной миграционной политики.
Также Путин поручил руководителю Администрации президента Антону Вайно утвердить структуру и штатное расписание Управления.
Документ отменяет действие предыдущего указа на эту тему.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.