Светлана Светикова рассказала о втором ребенке Дитковските

, 18:00 2 533

Звезда российских мюзиклов объяснила, что стала меньше видеться с Агнией из-за рождения малыша.

Фото: Instagram @ditkovskyte

Звезда российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари», Светлана Светикова рассказала 7дней.ru почему она перестала видеться с Агнией Дитковските. Все дело в том, что актриса занята воспитанием второго ребенка, которого она скрывает от взора публики.

Светикова и Дитковските подружились еще давно, в пору, когда они встречались с братьями Чадовыми — Светлана с Андреем, а Агния с Алексеем. Позже Дитковските и младший Чадов поженились, развелись и вновь поженились. Во втором браке у пары родился сын Федор, правда пара все равно распалась в 2014 году. Второй ребенок Дитковските был до нынешнего момента тайной — поклонникам приходилось лишь догадываться о его существовании.

Теперь второе материнство Агнии подтверждено.

— Время нас всех развело. У каждого своя жизнь, я даже долго не знала, что Агния во второй раз стала мамой, — сообщает Светикова подробности из жизни подруги.

Сама Светлана состоит в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У нее подрастают два сына: Милан и Кристиан.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жена футболиста Тарасова впервые показала лицо дочери.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:10
Пустой бак опасен для автомобиля зимой — эксперты
19:47
Психолог посоветовала, как не впасть в депрессию в предновогодней суете
19:32
Марк Богатырев на весь мир признался в любви к Татьяне Арнтгольц
19:16
Игорь Матвиенко и блогер Гасанов собирают игрушки для воспитанников детдомов
18:49
«Я буду подавать в суд» — Салтыкова не пустили на Украину
18:40
Синоптики рассказали, какая погода ждет две столицы под Новый год
18:17
Песков рассказал о времени проведения следующей прямой линии с Путиным
18:00
Светлана Светикова рассказала о втором ребенке Дитковските
17:42
Пока Собчак просит всех оставить ее в покое, Виторган молча не носит кольцо
17:32
«Стыдно!» — Илон Маск признал превосходство российского ракетного двигателя
17:15
Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол
17:03
Астролог дал предсказание на последнюю неделю 2018 года для всех знаков зодиака
16:49
Серена Уильямс заинтриговала поклонников «сумасшедшими целями» на 2019 год
16:33
Гендиректор «Уралкалия» выразил соболезнования семьям погибших в Соликамске
16:26
Детский омбудсмен проверяет факт отдыха детей брянских чиновников в Турции
16:14
Режиссер Баскова дважды чуть не погибла на Третьем транспортном кольце
16:00
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ
15:48
Торговая война с Китаем может подпортить американцам Рождество
15:46
«Копошатся, ой, в пространстве ихнем»: Шнур в стихах деликатно поддержал Собчак
15:39
Видео: Серьезный пожар в центре Петербурга — слышны мощные хлопки

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама