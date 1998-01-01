Светлана Светикова рассказала о втором ребенке Дитковските

Звезда российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари», Светлана Светикова рассказала 7дней.ru почему она перестала видеться с Агнией Дитковските. Все дело в том, что актриса занята воспитанием второго ребенка, которого она скрывает от взора публики.

Светикова и Дитковските подружились еще давно, в пору, когда они встречались с братьями Чадовыми — Светлана с Андреем, а Агния с Алексеем. Позже Дитковските и младший Чадов поженились, развелись и вновь поженились. Во втором браке у пары родился сын Федор, правда пара все равно распалась в 2014 году. Второй ребенок Дитковските был до нынешнего момента тайной — поклонникам приходилось лишь догадываться о его существовании.

Теперь второе материнство Агнии подтверждено.

— Время нас всех развело. У каждого своя жизнь, я даже долго не знала, что Агния во второй раз стала мамой, — сообщает Светикова подробности из жизни подруги.

Сама Светлана состоит в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У нее подрастают два сына: Милан и Кристиан.

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