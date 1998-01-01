Игорь Матвиенко и блогер Гасанов собирают игрушки для воспитанников детдомов

Композитор Игорь Матвиенко совместно с блогером Гусейном Гасановым организовали сбор подарков для воспитанников детских домов. Любой может поучаствовать в добром деле, принеся игрушки на ВДНХ в брендированную фуру проекта #ЖИТЬ.

В воскресенье, 23 декабря Матвиенко пообщался с представителями прессы и рассказал о том, что побудило его организовать сбор.

— Я думаю, что делать добро — в традициях русских людей. Просто помогать друг другу, в трудных ситуациях, — пояснил Матвиенко.

Сам композитор подарил проекту диджейский пульт и bluetooth-колонку и пожелал в Новом году, чтобы мечты детей сбылись. Отдельно Игорь Игоревич отметил, что у детей постарше судьба находится в их собственных руках и не стоит забывать «учиться, жить и быть хорошим человеком».

Гусейн Гасанов, Instagram-блогер с семью миллионами подписчиков, помог проекту организацией и рассказал о #ЖИТЬ в своих соцсетях. Также он призвал подписчиков участвовать в акции, а 25-го числа он отправится по детским домам, где вручит воспитанникам подарки.

Главный мотив проекта Игоря Матвиенко #ЖИТЬ — в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни. Сбор игрушек в рамках #Жить стартовал 22 декабря и закончится во вторник, 25-го числа. Любой желающий может сделать свой вклад с 09:00 до 23:00, организаторы просят приносить любые игрушки, кроме мягких, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Отдельная просьба — дарить только новые вещи.

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