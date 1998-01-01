Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Насти Осиповой

У девочки — тяжелое заболевание кроветворной системы, которое в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Чтобы этого избежать, малышке необходима пересадка костного мозга. Донора искали по всему миру и наконец нашли. Впереди дорогостоящая процедура по забору и доставки клеток в Москву. Для этого нужен один миллион восемьсот тысяч рублей. Деньги для семьи девочки неподъемные.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 10 240 472 рубля. Спасибо вам за желание спасти жизнь Насти.