Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Насти Осиповой

, 11:10 Видео 130

Героиней нашего сюжета стала трехлетняя Настя Осипова.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 208

У девочки — тяжелое заболевание кроветворной системы, которое в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Чтобы этого избежать, малышке необходима пересадка костного мозга. Донора искали по всему миру и наконец нашли. Впереди дорогостоящая процедура по забору и доставки клеток в Москву. Для этого нужен один миллион восемьсот тысяч рублей. Деньги для семьи девочки неподъемные.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 10 240 472 рубля. Спасибо вам за желание спасти жизнь Насти.

Тема:
День Добрых Дел 208
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На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Насти Осиповой
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