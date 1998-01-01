Неведомый доселе для ученых морской обитатель обнаружен на западном побережье Австралии — у этого создания десятки щупальцев и огромная пасть, пишет Sunday Express.

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Один из местных жителей Трэвис Пауэр прогуливался по пляжу, как неожиданно на песке увидел это «нечто». Сначала он подумал, что оно мертвое, так как не подавало признаков жизни. Молодой человек так и не смог это определить и предположил, что может быть таким образом существо притворилось, чтобы спрятаться от опасности. Осмелев, Пауэр отнес его своим друзьям — морским биологам.

Ученые пришли к заключению, что это, вероятно, морская анемона, однако какой именно ее подвид — они спорят до сих пор, так как за всю свою ученую карьеру с подобным не встречались.

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