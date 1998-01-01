Морское чудище выплыло из пучины на западе Австралии — фото

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У этого создания — десятки щупальцев и огромная пасть.

Фото: www.globallookpress.com

Неведомый доселе для ученых морской обитатель обнаружен на западном побережье Австралии — у этого создания десятки щупальцев и огромная пасть, пишет Sunday Express.

Twitter @zaibatsu

Один из местных жителей Трэвис Пауэр прогуливался по пляжу, как неожиданно на песке увидел это «нечто». Сначала он подумал, что оно мертвое, так как не подавало признаков жизни. Молодой человек так и не смог это определить и предположил, что может быть таким образом существо притворилось, чтобы спрятаться от опасности. Осмелев, Пауэр отнес его своим друзьям — морским биологам.  

Ученые пришли к заключению, что это, вероятно, морская анемона, однако какой именно ее подвид — они спорят до сих пор, так как за всю свою ученую карьеру с подобным не встречались.

Ранее Пятый канал рассказывал о странной ящерице, которая лишила покоя жителей Пермского края.

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