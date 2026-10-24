Полный провал: «Рубин» уволил Франка Артигу после шести матчей без побед

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 24 0

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин, который уже начнет готовить команду к следующим встречам.

За что «Рубин» уволил Франка Артигу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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«Рубин» уволил Франка Артигу после серии провальных матчей

Казанский футбольный клуб «Рубин» 24 октября объявил об отставке главного тренера Франка Артиги после серии из шести матчей без побед в Российской премьер-лиге. Решение о прекращении сотрудничества с испанским специалистом принял президент правления клуба Марат Сафиуллин. Об этом сообщила пресс-служба «Рубина».

Временно командой будет руководить Олег Кузьмин. Уже на следующий день он должен приступить к работе и начать подготовку футболистов к ближайшим матчам против «Спартака» и «Факела».

«Завтра специалист приступит к работе с командой и будет готовить ее к ближайшим матчам со „Спартаком“ и „Факелом“», — говорится в сообщении клуба.

Отставка Артиги последовала после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После этой игры безвыигрышная серия «Рубина» в Российской премьер-лиге достигла шести матчей. По итогам 12 туров казанский клуб набрал 12 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

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