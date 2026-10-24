Это просто чудо: пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 9 0

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Девочка выпала из окна восьмого этажа в Ульяновске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила в Ульяновске

Пятилетняя девочка чудом выжила после падения с окна восьмого этажа жилого дома в Ульяновске. Об этом сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, происшествие случилось в многоквартирном доме в Железнодорожном районе областного центра. Ребенка доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы из окна многоэтажного дома на Новочеремушкинской улице в Академическом районе выпал полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, трагедия произошла на 23-м этаже. Мальчик упал на козырек здания и получил смертельные травмы.

Также на юго-востоке Москвы на 2-й Вольской улице в районе Некрасовка произошел несчастный случай: четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, быстро отреагировали и успели поймать ребенка с помощью пальто. После этого они передали мальчика медикам.

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