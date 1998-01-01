Пять пловцов названы «спортсменом года» по версии ВФП

Всероссийская федерация плавания (ВФП) наградила лучших спортсменов 2018 года. Церемония состоялась в субботу, 22 декабря, в Санкт-Петербурге, где завершились соревнования Кубка Владимира Сальникова. Звания «спортсмен года» удостоились сразу пять пловцов, завоевавших в уходящем году по несколько золотых и серебряных медалей на чемпионатах мира и Европы: Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков и Кирилл Беляев, сообщает пресс-служба ВФП.

«Спортсменками года» были названы Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова. Первая стала в 2018 году четырехкратной чемпионкой Европы, вторая двукратной.

Награды в номинации «Тренер года» получили тренеры чемпионов Дмитрий Лазарев, Андрей Шишин, Александр Немтырев, Андрей Ефимов, Наталия Козлова и Анна Тулупова.

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