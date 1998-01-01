В Иркутске в мороз колесо обозрения остановилось из отключения электричества

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Людям удалось покинуть 50-метровый аттракцион благодаря дизельному генератору, предусмотренному на такой случай.

Фото: www.globallookpress.com

Дополнительные острые ощущения испытали любители аттракционов в Иркутске. Накануне вечером, 23 декабря, из-за отключения электричества в парке «Кругозор» остановилось колесо обозрения. В это время в кабинках находились люди.

Как сообщает «КП-Иркутск», посетителям аттракциона удалось оперативно покинуть колесо обозрения, так как на случай подобных непредвиденных ситуаций конструкция оснащена дизельным генератором. Работа колеса обозрения была возобновлена в обычном режиме через 15 минут.

Между тем, согласно технической документации, 50-метровое колесо обозрения, установленное в парке «Кругозор», не должно эксплуатироваться при температуре ниже 20 градусов мороза. Гидрометцентр сообщает, что в воскресенье, 23 декабря, в Иркутске было минус 20 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Индонезии люди выпали из колеса обозрения в то время, когда аттракцион начал набирать скорость.

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