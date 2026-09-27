Напали с автоматами: 17 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 18 0

Полиция ищет преступников.

В баре ЮАР неизвестные расстреляли 17 человек

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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В баре ЮАР неизвестные расстреляли 17 человек

Неизвестные открыли огонь в одном из баров Южно-Африканской Республики (ЮАР). В результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети X.

Инцидент произошел вечером 26 сентября в поселке Ведела. По информации правоохранителей, двое мужчин, вооружившись автоматами Калашникова и пистолетами, напали на бар. Они открыли огонь по посетителям, которые находились внутри и снаружи здания.

В результате стрельбы погибли 17 человек: 13 мужчин и четыре женщины. Помимо этого, 15 человек были серьезно ранены. Их доставили в больницу. Врачи борются за их жизни.

После нападения преступники обыскали часть посетителей и забрали у них ценные вещи, включая телефоны. Затем бандиты скрылись с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело. Розыск преступников продолжается. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Личности бандитов установить пока не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в индийском штате Махараштра владелец техники вместе с соучастниками совершил надругательство над супругой фермера, который не смог вовремя вернуть денежные средства.

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