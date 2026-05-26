Генсек СНГ заявил о запуске процедуры выхода Молдавии из организации

Генсек СНГ Лебедев заявил о запуске процедуры выхода Молдавии из организации

Молдавия уведомила Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) о намерении выйти из организации. Процедура была запущена и продлится год. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на круглом столе «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

По его словам, Кишинев направил соответствующее уведомление в апреле. При этом власти Молдавии заявили, что хотели бы сохранить участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ.

Генеральный секретарь пояснил, что процедура выхода началась после официального обращения молдавской стороны. Он также отметил, что Кишинев, несмотря на политическое решение о выходе, заинтересован в продолжении взаимодействия по экономическим направлениям.

Лебедев сравнил ситуацию с примером Грузии. Как он пояснил, Тбилиси ранее также уведомил Исполком СНГ о выходе из Содружества, но при этом сохранил участие в ряде соглашений экономического характера. Грузия продолжает работать с СНГ по 34 таким соглашениям.

До этого парламент Молдавии одобрил денонсацию (правомерный отказ государства от ранее заключенного международного договора. — Прим. ред.) договора о создании СНГ. Затем решения о выходе страны из базовых документов Содружества, среди которых устав и Алма-Атинская декларация, утвердила президент Майя Санду, после чего они вступили в силу. Далее Кишинев направил уведомление в Исполнительный комитет СНГ.

В МИД России решение Молдавии назвали деструктивным с экономической точки зрения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что за действиями молдавских властей видна не только демонстрация курса на евроинтеграцию, но и стремление окончательно дистанцироваться от России и процессов на евразийском пространстве.

Посол России в Молдавии Олег Озеров отмечал, что, несмотря на последовательное уничтожение отношений со странами СНГ со стороны Кишинева, часть молдавских экспортеров и импортеров по-прежнему ориентируется на постсоветское пространство. По его словам, традиционные рынки СНГ остаются важными для отдельных категорий продукции, прежде всего сельскохозяйственной.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент Молдавии Майя Санду назвала Россию главной угрозой Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.