«Иду до конца»: SHAMAN снова появился с папкой с именами тех, кто хотел его молчания

Элина Битюцкая 46 0

Певец отметил, что «настало время разоблачений».

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

SHAMAN заявил, что недоброжелатели пытаются выкупить его тайную папку

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, признался, что недоброжелатели уговаривают его не публиковать разоблачительную информацию и даже пытаются выкупить ее. Об этом музыкант сообщил в Telegram-канале.

«Они хотели, чтобы я молчал. Но я иду до конца!» — заявил SHAMAN.

Ранее артист появился у стен посольства США в Москве, держа в руках загадочную папку, и пообещал «пролить свет правды». По его словам, в документах содержится некий список фамилий, и теперь настало время громких разоблачений.

Исполнитель дал понять, что закулисные попытки остановить его становятся все настойчивее, но отступать от своего намерения он не планирует.

Стены американской дипмиссии для SHAMAN — место знаковое. В июле 2024 года он уже собирал здесь концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей на YouTube.

Тогда на фасад посольства проецировали российский триколор, а Дронов презентовал песню «Душа нараспашку» и исполнил хит «Я русский».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами.

