Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 113 0

Девушке всего две недели назад исполнилось 19 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

В ЛНР похоронили Анастасию Коваленко, погибшую в теракте ВСУ в Старобельске

В поселке Александрополь Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли похороны Анастасии Коваленко — одной из жертв удара ВСУ по Старобельску. Церемнию прощания посетил корреспондент 5-tv.ru.

Две недели назад Анастасии исполнилось лишь 19 лет. Она была студенткой Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР.

В памяти знакомых Коваленко навсегда останется позитивным и добрым человеком.

«Девчонка такая с характером, никогда не давала себя обидеть. Веселая. Жалко, что так получилось. <…> Да никого вообще не давала обидеть. Могла так крепким словом и поддержать, и защитить кого угодно. Такая боевая девчонка была и добрая очень», — поделилась знакомая погибшей Дарья.

Известно, что Анастасия была сиротой и жила с тетей. Похоронили Коваленко в закрытом гробу.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.

Здания были атакованы ночь, когда студенты спали. В этот момент там находилось 86 человек, причем большинство несовершеннолетних. В результате атаки погиб 21 человек. Им было от 18 до 22 лет. Также 65 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Он подчеркнул, что рядом с местом ударов нет военных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась запись с места теракта ВСУ в педагогическом колледже в Старобельске. На кадрах видно, что люди пришли на помощь пострадавшим, даже несмотря на пожар и гул беспилотников над головой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
26 мая
Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
26 мая
«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
26 мая
Появилось видео первых минут атаки ВСУ на колледж в Старобельске
26 мая
«Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР
26 мая
В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова
26 мая
«Настя, помоги мне»: последние слова студентки, погибшей при теракте ВСУ в ЛНР
26 мая
В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
25 мая
«Пропустил мимо ушей»: Лавров обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
25 мая
«Отказались судить варварство»: Матвиенко об ответственных за теракт в Старобельске
25 мая
МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:16
«Иду до конца»: SHAMAN снова появился с папкой с именами тех, кто хотел его молчания
14:14
Генсек СНГ заявил о запуске процедуры выхода Молдавии из организации
14:10
Бортников рассказал о вербовке террористов среди трудовых мигрантов в России
13:53
Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
13:47
Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
13:35
Бортников: Украину превратили в полигон Запада и рассадник террора

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Дешево и надежно: как построить беседку на даче своими руками
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео