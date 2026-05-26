Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
Девушке всего две недели назад исполнилось 19 лет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ЛНР похоронили Анастасию Коваленко, погибшую в теракте ВСУ в Старобельске
В поселке Александрополь Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли похороны Анастасии Коваленко — одной из жертв удара ВСУ по Старобельску. Церемнию прощания посетил корреспондент 5-tv.ru.
Две недели назад Анастасии исполнилось лишь 19 лет. Она была студенткой Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР.
В памяти знакомых Коваленко навсегда останется позитивным и добрым человеком.
«Девчонка такая с характером, никогда не давала себя обидеть. Веселая. Жалко, что так получилось. <…> Да никого вообще не давала обидеть. Могла так крепким словом и поддержать, и защитить кого угодно. Такая боевая девчонка была и добрая очень», — поделилась знакомая погибшей Дарья.
Известно, что Анастасия была сиротой и жила с тетей. Похоронили Коваленко в закрытом гробу.
В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.
Здания были атакованы ночь, когда студенты спали. В этот момент там находилось 86 человек, причем большинство несовершеннолетних. В результате атаки погиб 21 человек. Им было от 18 до 22 лет. Также 65 человек пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Он подчеркнул, что рядом с местом ударов нет военных объектов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась запись с места теракта ВСУ в педагогическом колледже в Старобельске. На кадрах видно, что люди пришли на помощь пострадавшим, даже несмотря на пожар и гул беспилотников над головой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 мая
- Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
- 26 мая
- «У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
- 26 мая
- Появилось видео первых минут атаки ВСУ на колледж в Старобельске
- 26 мая
- «Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР
- 26 мая
- В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова
- 26 мая
- «Настя, помоги мне»: последние слова студентки, погибшей при теракте ВСУ в ЛНР
- 26 мая
- В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
- 25 мая
- «Пропустил мимо ушей»: Лавров обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
- 25 мая
- «Отказались судить варварство»: Матвиенко об ответственных за теракт в Старобельске
- 25 мая
- МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?