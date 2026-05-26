Бортников рассказал о вербовке террористов среди трудовых мигрантов в России

Дарья Бруданова
ФСБ совместно со спецслужбами Узбекистана предотвратили пять терактов на территории России, в том числе в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Террористы вербуют сторонников из числа трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он уточнил, что по-прежнему сложная ситуация складывается в Афганистане. Правительству Талибана удается удерживать страну от гражданской войны и территориального распада, принимаются все необходимые меры для вывода страны из кризиса.

Однако эти усилия периодически подрывают обостряющиеся вооруженные столкновения с Пакистаном. Они, как заметил Бортников, отвлекают ресурсы афганских силовиков от борьбы с внутренними угрозами. Глава ФСБ сказал, что в первую очередь речь идет о филиале ИГИЛ* и «Вилаят Хорасан»**.

«Вилаят Хорасан» сейчас активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России», — сказал Бортников.

Он отметил, что на территории стран Содружества действуют законспирированные террористические сети, создаются каналы их ресурсного обеспечения, а также готовятся акции террора.

Глава ФСБ также добавил, что во взаимодействие со спецслужбами Узбекистана сотрудники его ведомства на стадии подготовки пресекли пять нападений террористов в разных регионах России, в том числе в Москве.

Ранее Бортников сообщил, что ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 бомб. Эта операция была осуществлена в начале 2026 года. Подробности он раскрывать не стал.

*ИГИЛ — организация, признанная террористической на территории РФ

** Вилаят Хорасан — запрещенная в России международная террористическая организация

