Жители Тюмени сняли на видео, как дворники избивают прохожих лопатами

Жители Тюмени выложили в сеть видео, на котором дворники избивают лопатой двух молодых людей. Как сообщает URA.RU, драка, судя по записи, имела место возле офисного здания на улице Дзержинского.

На кадрах трое людей в оранжевых жилетах с размаха бьют лопатой парней по голове, по ногам и по другим частям тела. Один из пострадавших убежал, а второй упал на землю, но работники коммунальных служб продолжали наносить удары по уже лежащему человеку.

Известия/ Павел Бедняков, ВКонтакте @Нетипичная Тюмень

В мэрии Тюмени изданию пояснили, что в курсе произошедшего, и дворники таким образом защищались от пьяных хулиганов, которые пытались отобрать у них телефоны. Рабочие в конце концов вызвали полицию и передали дебоширов стражам порядка.

Ранее Пятый канал рассказывал об убийстве дворника, которое произошло в мае 2018 года в Москве. Погибший пытался отбиваться от вооруженного ножом преступника лопатой.