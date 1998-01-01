Жители Тюмени сняли на видео, как дворники избивают прохожих лопатами

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Власти города сказали, что это были пьяные хулиганы, пытавшиеся отобрать у коммунальщиков телефоны.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Жители Тюмени выложили в сеть видео, на котором дворники избивают лопатой двух молодых людей. Как сообщает URA.RU, драка, судя по записи, имела место возле офисного здания на улице Дзержинского.

На кадрах трое людей в оранжевых жилетах с размаха бьют лопатой парней по голове, по ногам и по другим частям тела. Один из пострадавших убежал, а второй упал на землю, но работники коммунальных служб продолжали наносить удары по уже лежащему человеку.

Известия/ Павел Бедняков, ВКонтакте @Нетипичная Тюмень

В мэрии Тюмени изданию пояснили, что в курсе произошедшего, и дворники таким образом защищались от пьяных хулиганов, которые пытались отобрать у них телефоны. Рабочие в конце концов вызвали полицию и передали дебоширов стражам порядка.

Ранее Пятый канал рассказывал об убийстве дворника, которое произошло в мае 2018 года в Москве. Погибший пытался отбиваться от вооруженного ножом преступника лопатой.

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