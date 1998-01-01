Католическое Рождество: Когда и как праздновать в 2018 году

В ночь с 24 на 25 декабря наступает один из главных праздников для католической церкви — Рождество Христово. В западных странах эта дата очень почитается и празднуется более масштабно, чем Новый год.

Несмотря на то, что праздник посвящен рождению Иисуса Христа, разные направления христианства определяют дату по-своему. Православные христиане празднуют Рождество 7 января, в соответствии с юлианским календарем, а протестанты и католики — 25 декабря по григорианскому календарю.

К традициям католического Рождества относятся украшение домов рождественскими венками, составление календарей, сценки с эпизодами из жизни Христа, и предновогодний Сочельник. В ночь на 25 число проходит торжественное богослужение, а вечером люди собираются в кругу близких за ужином.

Ранее Пятый канал рассказывал, как власти США подпортили американцам Рождество.