Власти США подпортили американцам Рождество

Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщают американские СМИ. В связи с этим люди не смогут прогуляться и сделать фотографии рядом с елью, поскольку центр для посетителей Белого дома будет закрыт в течение всех праздников.

Отмечается, что дерево повредил житель Вашингтона, когда попытался на него залезть.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря из-за отсутствия бюджета, вызванного спором между президентом Дональдом Трампом и демократами по теме пограничной безопасности.

Ранее Пятый канал сообщал, как Трамп вместе с женой зажгли рождественскую ель.