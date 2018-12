Видео: Мужчина открыл стрельбу на торговой улице в центре Брюсселя

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана La Parisienne на популярной торговой улице Луиз в центре Брюсселя. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова и поспешил скрыться, пишет Reuters. По предварительным данным, никто не пострадал. Найденные на месте гильзы направлены на экспертизу.

Ine Van Wymersch, spokeswoman for the #Brussels prosecution office, said there were no reported injuries after a man shot with a Kalashnikov-style war weapon towards the window of a restaurant on Avenue Louise in #Belgium 🇧🇪 https://t.co/FxObU72Hd2 pic.twitter.com/fPyHY1vQbK