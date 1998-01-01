Видео: Мужчина открыл стрельбу на торговой улице в центре Брюсселя

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана La Parisienne на популярной торговой улице Луиз в центре Брюсселя. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова и поспешил скрыться, пишет Reuters. По предварительным данным, никто не пострадал. Найденные на месте гильзы направлены на экспертизу.

Ine Van Wymersch, spokeswoman for the #Brussels prosecution office, said there were no reported injuries after a man shot with a Kalashnikov-style war weapon towards the window of a restaurant on Avenue Louise in #Belgium 🇧🇪 https://t.co/FxObU72Hd2 pic.twitter.com/fPyHY1vQbK — SaadAbedine (@SaadAbedine) 24 декабря 2018 г.

Полиция выясняет мотивы нападавшего. В прокуратуре отметили, что версия террористической атаки не рассматривается.

#avenueLouise: chouette, c'est Noël, des pétards dès le matin. Ah non, en fait ce sont des tirs répétés de kalachnikov sur un restaurant! pic.twitter.com/MBVbNhhIWb — Thibault Becquaert (@thibaultheodore) 24 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о стрельбе на рождественской ярмарке во французском Страсбурге во вторник, 11 декабря. Впоследствии мужчина был ликвидирован представителями спецслужб. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*.

* — запрещена в России