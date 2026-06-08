Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Латвийская армия подтвердила, что дрон уничтожен самолетами союзников.

Истребители НАТО сбили дрон над Латвией

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Силы НАТО сбили беспилотник в небе над Латвией. Об этом официально заявила латвийская армия в соцсети X.

«Самолеты союзников успешно сбили дрон, вторгшийся в воздушное пространство», — говорится в сообщении.

Это уже не первый случай появления БПЛА над Прибалтикой. Ранее, во время пересечения эстонского воздушного пространства, беспилотник ВСУ был впервые сбит силами Альянса.

23 мая также сообщалось, что дрон упал и взорвался в латвийском озере Дридзис. Специалисты НАТО пришли к выводу, что тот же аппарат спровоцировал воздушную тревогу в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru писал, что литовский министр обороны Каунас признал дроны ВСУ новой реальностью и призвал готовиться к новым инцидентам в Прибалтике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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