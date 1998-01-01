Названа причина смерти актрисы Галины Тихоновой

Стала известна причина смерти якутской актрисы Галины Тихоновой. Женщина ушла из жизни на 32-м году жизни в понедельник, 24 декабря.

Близкий к семье погибшей источник сообщил ФАН, что скончалась Тихонова из-за острого приступа астмы, вызванного аллергией. Какой именно аллерген вызвал такую тяжелую реакцию, не сообщается. Информации о времени и месте прощания с актрисой также пока нет.

Российскому зрителю Галина Тихонова знакома по ролям в картинах «Заблудившиеся», «Мой убийца», «Темные силы», «Дорога» и «Белый ягель».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ушла из жизни звезда Голливуда Этель Эйлер.