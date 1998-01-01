Брянский губернатор упрекнул мэра Клинцов за отдых дочери в Турции

Недетский скандал разгорелся и в Брянской области. Чиновники города Клинцы уверены — именно их сыновья и дочери должны бесплатно отдыхать в Турции за счет благотворительного фонда, а вовсе не ребята из малоимущих семей.

Местные власти даже не понимают, почему из этой истории в интернете раздули шумиху. Такое заявление сделал мэр города Олег Шкуратов. При этом его официальный доход в 2017 году составил почти 67 миллионов рублей. То есть в среднем он зарабатывает более 180 тысяч рублей в день и точно может сам оплатить путевку для своей дочери. Однако градоначальник считает иначе. На неудобные вопросы журналистов он отвечает без всякого смущения.

— У вас 7 тысяч детей. Вот как вы поступите? Я просто говорю о том, что у моей дочери тоже есть спортивные достижения, — сказал мэр города Клинцы Олег Шкуратов.

Однако далеко не все согласны с такой позицией. Ситуацию под контроль взяла уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Безусловно, ситуация нуждается в дальнейшей проверке. Даже если она отчасти имеет место быть, безусловно, недопустимо. Поэтому очень важно сейчас проверить все. Мы запросили документы.

Омбудсмен направила обращение в Следственный комитет. С заявлением выступил и губернатор Брянской области. Александр Богомаз назвал инцидент недопустимым с моральной точки зрения и пообещал, что все причастные будут наказаны.